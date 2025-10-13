Грозный и Нальчик замкнули рейтинг городов РФ по уровню зарплат

Грозный и Нальчик заняли последние строчки в рейтинге ста российских городов по уровню заработной платы в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аналитики проранжировали города по соотношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. В столице Чечни среднемесячный доход за вычетом НДФЛ составил 49,2 тыс. руб., в столице Кабардино-Балкарии — 50,2 тыс. руб. На эти суммы можно приобрести 2,17 и 2,16 стандартных потребительских наборов соответственно.

Лидируют в рейтинге города Ямало-Ненецкого округа Новый Уренгой и Салехард с показателями 5,86 и 5,57. Также в первую десятку вошли Южно-Сахалинск, Анадырь, Москва, Сургут, Магадан, Якутск, Красногорск и Химки.

В большинстве городов из рейтинга средней чистой зарплаты хватает примерно на 2,5-3,5 фиксированных потребительских наборов. В 27 городах соотношение находится в диапазоне от 2,5 до 3 наборов, в интервал от 3 до 3,5 попали еще 27 городов.

Валентина Любашенко