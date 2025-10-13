В Саратове в пользу девочки взыскали компенсацию морального вреда за укус собаки

В Саратове в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. за причинение вреда здоровью в результате нападения собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В ходе проверки прокуратура Гагаринского района Саратова выяснила, что во время прогулки в СНТ «Тюльпан» девочка подверглась нападению собаки породы «Акита Ину». Ребенка со множественными укусами, ранами обеих кистей увезли в больницу. Теперь девочка боится ходить по улице одна.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать хозяина собаки компенсировать пострадавшей моральный вред. Суд взыскал в пользу ребенка 10 тыс. руб.

Павел Фролов