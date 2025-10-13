Хутор Коминтерн Ростовской области впервые обеспечили центральным водоснабжением

В х. Коминтерн Красносулинского района Ростовской области впервые запустили центральное водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба региональной службы госстройнадзора.

По информации ведомства, скважина стала важным объектом для населенного пункта, где раньше отсутствовала централизованная подача воды. Запуск системы улучшит качество коммунальных услуг для местных жителей.

«Региональная служба госстройнадзора Ростовской области провела проверку и выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко