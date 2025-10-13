На Дону «Эмпилс-цинк» планирует увеличить экспорт продукции до 30-40%

ООО «Эмпилс-цинк» после ввода нового завода по производству цинковых белил намерено увеличить долю экспорта продукции до 30-40% в ближайшие три года. Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на данные пресс-службы предприятия.

Сейчас экспортные поставки компании «Эмпилс-цинк» составляют более 15% от общего объема продаж. Оксид цинка экспортируется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Сербию. Среди наиболее перспективных направлений для расширения экспортной деятельности компания выделяет Алжир, Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Тайвань, Китай, Сингапур, Малайзию, Филиппины, Вьетнам и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компания также рассматривает возможности для поставок в производство шин, резиновых смесей, цинковых химикатов, полупроводниковых компонентов, красок и покрытий, керамических изделий, стекла, фармацевтических препаратов, антисептиков и других продуктов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ростовский «Эмпилс-цинк» завершает перенос производства из центра города в северо-западную промышленную зону.

На новой площадке уже построены производственный комплекс, блочно-модульная подстанция и сети газораспределения. Завершен монтаж оборудования, проводятся пуско-наладочные работы. Объем инвестиций в проект увеличился с 1,1 млрд руб. до 1,5 млрд. руб.

Наталья Белоштейн