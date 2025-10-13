Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области утонули три человека за неделю

За прошедшую неделю в водоемах Ростовской области утонули три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Кроме этого, специалисты ведомства 67 раз выезжали на тушения пожаров. В них спасен 1 человек, погибли четыре человека. Также зарегистрированы 10 загораний сухой растительности на площади 0,2 га.

За прошедшую неделю спасатели участвовали в ликвидации последствий 30 ДТП, в них спасены шесть человек.

Наталья Белоштейн

