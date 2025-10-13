ГК «Бештау» создаст 700 рабочих мест на заводе электроники к 2028 году

ГК «Бештау» ввела в эксплуатацию завод по производству радиоэлектроники в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на руководителя проектов по строительству промышленных зданий компании Андрея Сидельникова.

Фото: Правительство Ростовской области

По словам эксперта, предприятие построили за год. Площадь составляет 2,5 тыс. кв. м. Завод объединил участки поверхностного и DIP монтажа электронных плат. Производственная мощность — 750 тыс. компонентов в час, выпуск достигнет 500 тыс. единиц электронных плат ежегодно.

«Уже в ближайшие три года мы планируем построить еще три корпуса рядом с действующим заводом. Это даст возможность расширить линейку и усилить локализацию»,— отметил господин Сидельников.

На предприятии работают около 150 человек. По мере расширения их число будет расти. «Эффект гораздо шире: вокруг завода формируется локальная экосистема — подрядчики, поставщики, сервисные компании. Это новые рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры»,— пояснил менеджер.

К 2028 году площадь производства увеличится до 9 тыс. кв. м, будет создано порядка 700 рабочих мест. «Это наш вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, формирование технологического суверенитета страны и, конечно, укрепление экономики»,— заключил представитель предприятия.

Валентина Любашенко