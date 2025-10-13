В Саратовской области ИП выплатили 1,1 млн после вмешательства прокуратуры

В Саратовской области индивидуальному предпринимателю выплатили задолженность по контракту на сумму более 1,1 млн руб. благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в рамках заключенного с ГУЗ «Базарно-Карабулакская районная больница» контракта на поставку горюче-смазочных материалов ИП исполнил обязательства, но заказчик оплату своевременно не произвел. Перед представителем бизнеса сформировалась задолженность на сумму свыше 1,1 млн руб.

В связи с этим прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения. В итоге ИП выплатили денежные средства в полном объеме.

Павел Фролов