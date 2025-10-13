Первый «Метеор» из Ростова в станицу Романовскую отправится 18 октября

Первый рейс судна на подводных крыльях «Метеор 120Р-7» по маршруту Ростов-на-Дону — станица Романовская состоится 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба судоходно-пассажирской компании «Дон».

Фото: пресс-служба СПК «Дон»

На следующий день, 19 октября, Метеор» отправится из станицы Романовской в Ростов-на-Дону. Еще два рейса запланированы на 25 и 26 октября.

Как сообщал «Ъ-Ростов», в станице Старочеркасской до конца октября завершат монтаж понтонной пристани для быстроходных судов «Валдай» и «Метеор».

Наталья Белоштейн