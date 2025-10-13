В ДТП под Саратовом погибли три человека и пострадали четверо

В Балашовском районе Саратовской области в ДТП погибли три человека и пострадали четверо. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла ночью 12 октября в районе села Гусевка. Там водитель автомобиля «Лада Ларгус», мужчина 1972 года рождения, съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира — мужчины 1982 года рождения и 1980 года рождения. Четверых пассажиров увезли в медучреждение. Речь идет о мужчинах 1975, 1977, 1986 и 1974 года рождения.

Павел Фролов