В Ростовской области спрос на поваров упал на 6,7% за год

В январе-сентябре 2025 года в Ростовской области было опубликовано 5,6 тыс. вакансий для поваров, что на 6,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда таких вакансий было 6 тыс. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса hh.ru.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В лидерах городов региона с наибольшим спросом на этих специалистов оказались Ростов-на-Дону — более 4,8 тыс. вакансий, Таганрог — более 440 и Аксай — более 280.

Средняя зарплата поваров в Ростовской области за первые девять месяцев года составила 63,9 тыс. руб. в месяц.

В тот же период в регионе было опубликовано более 1,9 тыс. вакансий для официантов, что на 5% меньше, чем в 2024 году, когда таких вакансий было 2 тыс. Официантам готовы платить в среднем 61,1 тыс. руб. в месяц.

Наталья Белоштейн