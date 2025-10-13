Утром 13 октября над Крымом уничтожили 16 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым. Перехват был осуществлен в период с 07:00 до 08:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Ранее, в ночь на 13 октября, система ПВО ликвидировала над Крымом 17 дронов, атаковавших полуостров с 20:15 до 23:00 мск. Ударом БПЛА была поражена нефтебаза в Феодосии, где возник пожар.

По данным Южной транспортной прокуратуры, в связи с происшествием в Феодосии наблюдаются задержки 17 пассажирских поездов. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и готово принять меры реагирования в случае нарушений.

Анна Гречко