Главе СКР доложат о нарушении прав волгоградцев на качественное медобеспечение

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить по сведениям о нарушении прав жителей Волгоградской области на качественное медицинское обеспечение. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным соцсети, с мая этого года с постоянными перебоями и длительными задержками волгоградцам, включая детей-инвалидов, выдают жизненно важные лекарства. Граждане неоднократно обращались в профильные структуры, но безрезультатно. Жителям Волгоградской области приходится покупать препараты за свой счет.

Следственные органы регионального подразделения СКР проводят процессуальную проверку по данному факту. И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит господину Бастрыкину о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Павел Фролов