За сутки на дорогах Ставрополья погиб один человек, еще семеро пострадали
На дорогах Ставропольского края накануне, 12 октября, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщается в сводке Госавтоинспекции региона.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В результате происшествий пострадали семь человек, один участник движения погиб. Кроме того, в крае от управления транспортными средствами отстранили 33 водителя с признаками опьянения. Семеро из них находились за рулем в нетрезвом состоянии повторно.
