За сутки на дорогах Ставрополья погиб один человек, еще семеро пострадали

На дорогах Ставропольского края накануне, 12 октября, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщается в сводке Госавтоинспекции региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В результате происшествий пострадали семь человек, один участник движения погиб. Кроме того, в крае от управления транспортными средствами отстранили 33 водителя с признаками опьянения. Семеро из них находились за рулем в нетрезвом состоянии повторно.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в районе Железноводска перевернулся грузовик с вином.

Константин Соловьев

