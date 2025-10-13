В Сибири в 3,5 раза выросло число пунктов выдачи интернет-заказов, подключивших видеонаблюдение «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» сообщает о рекордном росте спроса на услугу «Видеонаблюдение для ПВЗ» в Сибири.

За год — с прошлой осени — число пунктов выдачи интернет-заказов, подключивших сервис, увеличилось в 3,5 раза. Теперь им пользуются более 700 ПВЗ. Среди лидеров — Новосибирская область, Красноярский край, Приангарье и Республика Бурятия. В каждом из этих регионов систему видеонаблюдения провайдера установили свыше 100 объектов.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наличие видеонаблюдения — обязательное условие для пунктов выдачи интернет-заказов, и наш сервис разработан с учетом самых строгих требований маркетплейсов. В нем предусмотрена непрерывная круглосуточная запись с хранением архива не менее 90 дней, высокое качество изображения, а также удаленный доступ к онлайн-трансляции и архивам».

Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«Для системы видеонаблюдения мы разработали уникальную функцию синхронизации, которая полностью сохраняет данные даже при внезапном отключении интернета. В случае сбоя соединения сервис продолжает запись на видеокамеру, а после восстановления сигнала данные автоматически передаются в облачное хранилище с соблюдением хронологической последовательности».

Такой подход обеспечивает безопасность и порядок на пунктах выдачи, уменьшает количество спорных ситуаций, повышает доверие клиентов и гарантирует высокий уровень обслуживания.

Подать заявку на подключение услуги «Видеонаблюдение для ПВЗ» можно на официальном сайте «Ростелекома». Провайдер также предусмотрел возможность опробовать сервис в деморежиме, отсканировав qr-код на веб-ресурсе компании.

