В Дагестане, КБР, Северной Осетии и Ставропольском крае отменили опасность БПЛА

Режим беспилотной опасности отменен в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Об этом сообщается в Telegram-каналах глав регионов и оперативных штабов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Северной Осетии, Дагестане и КБР об опасности было объявлено в районе 2:00, на Ставрополье – около 1:30. В сводке Минобороны РФ не сообщается о работе средств противовоздушной обороны над регионами Северо-Кавказского федерального округа.

Константин Соловьев