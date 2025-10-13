В Дагестане, КБР, Северной Осетии и Ставропольском крае отменили опасность БПЛА
Режим беспилотной опасности отменен в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Об этом сообщается в Telegram-каналах глав регионов и оперативных штабов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В Северной Осетии, Дагестане и КБР об опасности было объявлено в районе 2:00, на Ставрополье – около 1:30. В сводке Минобороны РФ не сообщается о работе средств противовоздушной обороны над регионами Северо-Кавказского федерального округа.