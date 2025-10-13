На Кубани 13 октября ожидаются сильные дожди и ветер до 25 м/с

На Кубани 13 октября прогнозируются неблагоприятные погодные условия: сильные дожди, ливни с грозами и шквалистый ветер до 20–25 м/с. Видимость при осадках может ухудшаться до 500–1000 м, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Утром местами возможен туман. Температура воздуха в юго-восточных районах составит до +4 °C, а в горных — от +3 °C до –2 °C. Днем потеплеет до +13…+18 °C, в горах — до +5 °C. Ветер южных направлений, местами с порывами до 14 м/с.

На черноморском побережье днем ожидается до +19 °C. В Краснодаре 13 октября будет переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +15…+17 °C.

Анна Гречко