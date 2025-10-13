В Новороссийске восстановят поврежденную БПЛА многоэтажку до 1 ноября

В Новороссийске продолжаются восстановительные работы после атаки украинских беспилотников, произошедшей 24 сентября. Наиболее серьезные повреждения получил многоквартирный дом на ул. Шевченко — у здания разрушена кровля, повреждены система отопления, окна и фасад, сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за прошедших дождей произошло подтопление нескольких квартир. Специалисты уже демонтируют разрушенные элементы кровли. Основной объем восстановительных работ планируется завершить до 1 ноября.

«Главная задача — в кратчайшие сроки восстановить кровлю и систему отопления до наступления зимы»,— написал господин Бегляров.

Ранее, 24 сентября, Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА. Повреждения получили семь зданий, включая гостиницу в центре города. Погибли два человека, еще 12 пострадали.

Семьям погибших назначены выплаты по 1,5 млн руб., компенсации также получат пострадавшие и жители, утратившие имущество. По состоянию на 29 сентября, ущерб зафиксирован в 126 квартирах.

Нурий Бзасежев