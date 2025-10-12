В Чувашии водитель спровоцировал ДТП с участием четырех детей

Четыре ребенка госпитализированы в результате ДТП на автодороге Чебоксары—Сурское. Авария произошла после того, как водитель автомобиля «Опель» выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики

Инцидент произошел 12 октября около 12:30 на 36-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель «Опеля», выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с автомобилем «КамАЗ». После этого по инерции «Опель» задел автомобиль «Форд».

В результате аварии пострадали четверо детей. С переднего пассажирского сиденья «Опеля» с предварительными диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма» и «тупая травма живота» были доставлены в больницу 13-летняя девочка и восьмилетний мальчик, который был пристегнут, но без детского автокресла. Из автомобиля «Форд» для обследования в медучреждение доставлены двое мальчиков 2022 и 2024 годов рождения, оба находились в автокреслах.

Все водители прошли освидетельствование на состояние опьянения, результат — отрицательный.

