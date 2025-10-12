Дожди размыли временную переправу через Шапсухо в Туапсинском округе

Обильные осадки разрушили временную переправу через реку Шапсухо в селе Молдавановка Туапсинского округа. Движение по мосту планируют восстановить до конца 12 октября, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: t.me / glavatuapseregion

По информации администрации, уровень воды в реках повысился, но не вышел из берегов. Из-за непогоды затопило несколько домов в низинах посёлка Новомихайловский. Коммунальные службы начали откачку воды и ликвидацию последствий ливней.

Глава округа отметил, что ситуация находится под контролем. Осадки продолжатся до конца следующего дня, однако их интенсивность, по прогнозам, снизится.

Переправы через реки в муниципалитете уже пострадали во время наводнения 3 августа. Поток воды разрушил мост на улице Центральной в Молдавановке и повредил еще три сооружения — два автомобильных и один пешеходный.

Анна Гречко