В Анапе нашли фрагменты мазута размером до 1,5 см

На побережье Анапы выявлены частицы мазута диаметром до 1,5 см. Следы нефтепродуктов зафиксированы на участке протяженностью около 7,5 км, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фракции мазута обнаружены преимущественно на выброшенных водорослях — от центрального пляжа Анапы до пирса у технополиса «Эра» (около 6 км). Еще 1,5 км загрязненной береговой линии выявлены в районе станицы Благовещенской.

Ранее, в сентябре, водолазы завершили подъем осевшего топлива со дна моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. С 10 по 17 сентября специалисты подняли на берег 443 мешка нефтесодержащих отходов у причала посёлка Джемете.

Катастрофа, последствия которой ликвидируются до сих пор, произошла 15 декабря 2024 года: в Керченском проливе в шторм потерпели крушение два танкера «Волгонефть». В море попало около 2,4 тыс. т мазута, после повреждения четырех топливных резервуаров на борту «Волгонефти-212».

Анна Гречко