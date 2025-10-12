Защитник ФК «Краснодар» Гонсалес заявил о намерении вернуться в «Пеньяроль»

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес признался, что хотел бы вернуться в свой бывший клуб — монтевидеанский «Пеньяроль». Об этом футболист рассказал в интервью американскому спортивному телеканалу, сообщает ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Я постараюсь найти выход из ситуации вместе с клубом. "Пеньяроль" — мой дом. Я хочу вернуться, собираюсь сделать это, но не люблю давать никаких обещаний, потому что в футболе все быстро меняется»,— отметил Гонсалес.

По информации «Чемпионата», 31-летний защитник может попытаться договориться о переходе в декабре. При этом контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2027 года.

Джованни Гонсалес подписал соглашение с клубом летом 2024 года. За время выступлений за «Краснодар» он стал чемпионом Российской премьер-лиги, однако в текущем сезоне провел лишь шесть матчей из одиннадцати. В прошлом сезоне он сыграл в 22 матчах без забитых мячей.

До перехода в краснодарский клуб Джованни Гонсалес выступал за испанскую «Мальорку», а ранее — за «Пеньяроль» (2018–2022).

Анна Гречко