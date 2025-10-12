В Сочи продлили «красный» уровень опасности из-за угрозы смерчей и ливней

Наивысший уровень погодной опасности — «красный» — продлили в Сочи и на федеральной территории «Сириус» до 13 октября включительно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Изначально штормовое предупреждение действовало до вечера 11 октября, затем его продлили до 02:00 мск 12 октября. По данным синоптиков, решение о дополнительном продлении принято из-за сохраняющейся угрозы ливней, шквалистого ветра и возможного формирования смерчей над морем.

«Наивысший уровень погодной опасности продлен еще на сутки — до полуночи понедельника, 13 октября»,— уточнили в Гидрометцентре.

В указанный период в Сочи и «Сириусе» ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, градом и усилением ветра до 20–25 м/с. Кроме того, синоптики отмечают риск схода селевых потоков малого объема и опасность формирования смерчей над морем.

Красный уровень является наивысшим в шкале погодных предупреждений и означает вероятность крупных разрушений, перебоев в электроснабжении и транспортных коллапсов. При нем возможны метеорологические явления экстремальной интенсивности — ураганы, проливные дожди, сильные снегопады, град и чрезвычайная пожарная опасность.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в период с 11 по 12 октября местами в Краснодарском крае прогнозируются сильные дожди и грозы с ухудшением видимости до 0,5–1 тыс. м. Порывы ветра могут достигать 25 м/с, а на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется риск образования смерчей над морем.

Кроме того, по данным краевого Гидрометцентра, в десяти муниципалитетах Кубани возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и выше. Спасатели просят жителей региона воздержаться от поездок в горные районы и соблюдать меры безопасности.

Анна Гречко