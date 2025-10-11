Прокуратура устроила проверку после гибели уральца на путях в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура контролирует проведение доследственной проверки в связи с гибелью жителя Екатеринбурга на железной дороге около станции «ВИЗ», сообщили в пресс-службе ведомства. По ее данным, уралец 1951 года рождения переходил пути в неустановленном для этого месте и из-за «неосторожных действий» попал под поезд.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Свердловское следственное отделение на транспорте СКР организовало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). «Ход и результат проверки взяты на контроль Уральской транспортной прокуратуры»,— подчеркнули в ведомстве.

Ранее, в январе, на станции Екатеринбург-Сортировочный погиб сотрудник железной дороги, который планировал сократить путь и полез под вагон стоящего грузового поезда. «В этот момент состав начал движение»,— пояснили тогда в прокуратуре. В марте поезд переехал жителя Екатеринбурга в поселке Шувакиш.

Василий Алексеев