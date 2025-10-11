Глава Минобороны Бельгии не исключил развертывания войск на улицах Брюсселя

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о возможности развертывания войск страны на улицах Брюсселя до конца года. Это связано с ухудшением ситуации в области безопасности, а также политической и социальной напряженностью в столице страны, пояснил господин Франкен.

«Я всегда открыт к повышению безопасности в Брюсселе. Ситуация стала драматичной как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане»,— отметил министр в интервью газете Le Soir. Тео Франкен подчеркнул, что за порядок на улицах сейчас отвечают полицейские силы, а не военные, однако при обращении министра внутренних дел Бернара Кентена с просьбой армия может быть задействована для патрулирования.

Господин Франкен не дал однозначного ответа на вопрос о вводе войск до конца года. «Я не сказал "да", но и не сказал "нет", вопреки тому, что могло быть сказано в СМИ»,— уточнил министр. Главным приоритетом для него остается обеспечение юридической защиты военнослужащих и выполнение ими важных задач.