204-я ракетка мира Вашро обыграл Джоковича и установил рекорд «мастерсов»

204-я ракетка мира Валантен Вашро, представляющий Монако, вышел в финал Rolex Shanghai Masters — проходящего в Китае турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн. В полуфинале он обыграл знаменитого серба Новака Джоковича, взявшего на соревнованиях данной категории 40 титулов.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 26-летнего монегаска. Новаку Джоковичу дважды по ходу первого сета требовалась помощь физиотерапевта.

Валантен Вашро установил рекорд «мастерсов», став самым низкорейтинговым теннисистом, которому удалось добраться до финала. По итогам турнира игрок из Монако, ранее не забиравшийся в рейтинге ATP выше 110-го места, гарантированно поднимется в мировой классификации с 204-й строчки на 58-ю. В случае победы в финале, Вашро дебютирует в топ-40.

Соперником Валантена Вашро по решающему матчу станет победитель встречи между россиянином Даниилом Медведевым (18-й в мире) и французом Артюром Риндеркнешем (54). Последний — двоюродный брат Вашро.

Подробнее о восхождении малоизвестного теннисиста из Монако — в материале «Ъ» «В Шанхае постучали снизу»

Арнольд Кабанов