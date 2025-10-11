У спикера МИД Украины Георгия Тихого «все в голове перепуталось», когда он рассказывал об олимпийском перемирии. Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее господин Тихий заявил, что Украина готова к прекращению огня с Россией на время Олимпийских игр в 2026 году. При этом, добавил дипломат, российская сторона якобы уже «нарушала» олимпийское перемирие. На это Мария Захарова ответила, что в 2009 году международная комиссия ЕС признала правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в начале конфликта на Южном Кавказе. Россия же не имеет к этому отношения, уточнила госпожа Захарова.

«Что касается "вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия", то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось»,— добавила представитель российского МИДа в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

Грузино-югоосетинский вооруженный конфликт произошел в августе 2008 года. Одна из основных предпосылок — попытка войск Грузии взять под контроль Цхинвал. 8 августа для защиты сограждан и своих миротворцев, находящихся в регионе, Россия ввела туда войска. В результате грузинские военнослужащие отступили. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.