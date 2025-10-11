Лихачев заявил о переговорах по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

Внешнее электроснабжение на Запорожской АЭС можно восстановить. Сейчас ведутся переговоры по этому поводу, в том числе с участием генсека Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Конечно, его (внешнее электроснабжение.—"Ъ") можно будет восстановить»,— ответил господин Лихачев на соответствующий вопрос «РИА Новости».

С 23 сентября Запорожская АЭС находится на собственном энергообеспечении. На объекте включены резервные дизельные генераторы. Внешнее электроснабжение станции отключилось из-за обстрелов ВСУ линии электропередачи «Днепровская». 9 октября Рафаэль Гросси говорил, что привычный механизм питания ЗАЭС постепенно восстанавливают.