В Белоруссии объявлена проверка вооруженных сил

В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко проводится проверка вооруженных сил. Они приведены в высшую степень боеготовности, сообщило Минобороны республики.

Несколько подразделений вооруженных сил «выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении» главнокомандующего, рассказали в ведомстве. Другие подробности, а также количество участвующих в проверке военнослужащих не уточняется.

Проверка проводится под руководством государственного секретариата белорусского Совета безопасности.

В сентябре в Белоруссии прошли крупные российско-белорусские учения «Запад-2025». В них суммарно приняли участие около 13 тыс. военнослужащих. По данным СМИ, в маневрах также участвовали несколько десятков военных из Индии.

