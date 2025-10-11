Медведев: Россия исполнит все обязательства по договору о партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин придает огромное значение развитию отношений с Северной Кореей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Господин Медведев заверил, что Москва будет исполнять свои обязательства по двустороннему договору о стратегическом партнерстве.

«Наши отношения основаны на крепкой юридической основе, на союзническом договоре. Исходим из того, что мы будем базировать наши связи и в дальнейшем на нем, неуклонно исполняя обязательства, вытекающие из этого договора»,— сказал господин Медведев. Кадры со встречи опубликованы на его странице во «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев также передал лидеру КНДР привет от господина Путина. Москва считает исключительно важной позицию Пхеньяна по поддержке российской военной операции на Украине, отметил зампред Совбеза РФ.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне 2024 года подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье документа говорится о незамедлительной взаимной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению. В апреле этого года КНДР официально подтвердила отправку военнослужащих для участия в СВО на стороне России.