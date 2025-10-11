Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Красноярском крае при пожаре в пятиэтажке погиб человек

При пожаре в жилом пятиэтажном доме в городе Сосноборовске погиб один человек, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

Из дома самостоятельно эвакуировались 200 человек, сообщала до этого пресс-служба ведомства. 28 из них разместили в местном лицее, из которого сделали пункт временного размещения.

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м., пожарные предотвратили распространение огня. В тушении участвует 41 сотрудник МЧС, задействовано 11 пожарных машин.

