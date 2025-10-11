Альтернативная история знакомства Джона и Йоко

В 2002 году бывший совладелец клуба и галереи Indica Барри Майлз в интервью газете The Daily Telegraph оспорил официальную версию знакомства Леннона и Оно. Майлз утверждал, что они могли быть знакомы еще до 7 ноября 1966 года. Свое утверждение он повторил в книге «In The Sixties», вышедшей в 2003 году: «Йоко позже утверждала, что тогда не знала, кто такие The Beatles, но неделей раньше она приходила к Полу Маккартни, пытаясь убедить его передать рукопись какой-нибудь песни в коллекцию современной музыки Джона Кейджа. Пол сказал, что хочет оставить рукописи себе, но Джон, возможно, даст ей одну. Как только Леннон пришел в Indica, Йоко взяла его под руку. Они хорошо поладили; Джон был явно впечатлен ею, и она была им очень увлечена. Когда Леннону пришло время уезжать, Йоко попыталась сесть к нему в машину, настойчиво требуя, чтобы Джон взял ее с собой».

Пол Маккартни в интервью журналу Q в 1986 году подтвердил, что Йоко Оно познакомилась с ним раньше, чем с Ленноном: «Она пришла перед какой-то благотворительной штукой, на благотворительность, ей нужны были рукописи, любые листы с текстами песен… Мы обычно писали на обороте конвертов, и, честно говоря, я не хотел ей ничего отдавать. Они были мне очень дороги, да и сама идея не казалась такой уж хорошей. Поэтому я сказал: "Слушай, моему другу это может быть интересно" и дал ей адрес Джона. Думаю, так они и познакомились, потом у нее была выставка и все такое, и вот тогда начала развиваться их история».

Еще одну, совсем неортодоксальную версию рассказывал Рег (Реджинальд) Кинг, вокалист лондонской группы The Action (ее, как и The Beatles, продюсировал Джордж Мартин). По его словам, Йоко как-то подошла к нему в клубе и сказала, что он очень похож на Леннона. А он, поняв, что ей нужен Леннон, посоветовал искать того в The Speakeasy Club по вторникам. И в следующий вторник в клуб пришли Леннон и Маккартни. И Йоко там с ними познакомилась.