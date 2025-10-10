Главные новости за 10 октября. Сочи

В Сочи 11 октября действует штормовое предупреждение: на участке побережья Магри — Веселое ожидается волнение моря до пяти баллов с высотой волн до трех метров. Предупреждение продлится до конца суток.

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции Туапсинского района совместно с коллегами из краевого управления ФСБ задержали 34-летнего жителя Туапсе по подозрению в повреждении имущества телекоммуникационной компании.

Четверо жителей Ставропольского края, травмированных в результате аварии в горах Абхазии, перевезут из республиканской больницы в медицинское учреждение Сочи, а затем доставят домой. Авария случилась 9 октября около 13:00 в Ткуарчалском районе недалеко от села Акармара.

Первый построенный с нуля за последние 25 лет санаторий в Сочи — «Кристалл» — примет первых гостей 15 ноября 2025 года. Основные торжества, приуроченные к его открытию, состоятся в начале 2026 года.

Курорт «Красная Поляна» в Сочи сообщил о первом снегопаде в этом сезоне. Осадки выпали на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря, а также в зоне Цирк-2.

В Сочи и Сириусе сохраняется красный уровень погодной опасности до 11 октября. За минувшую ночь выпало 43% месячной нормы осадков октября.

На федеральной территории Сириус из-за непогоды подтопило два участка дорог и семь придомовых территорий, две семьи с ребенком временно разместили в специальном пункте. В двух домах вода поднялась на 10–15 см, ее полностью откачали.

Хоккейный клуб «Сочи» в Череповце уступил местной «Северстали» в матче 13-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:3.