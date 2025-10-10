Национализированная СУЭНКО готова к отопительному сезону

АО «СУЭНКО», перешедшая под государственный контроль в рамках дела о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, заявила о полной технической готовности к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области по итогам заседания регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Ремонтная программа по Тюменской области выполнена на 102%. По расчистке просек у нас двукратное превышение плана. В компании 343 своих бригады и 11 — подрядных организаций. Итого 1 149 человек ремонтного персонала. 529 единиц собственной техники и 26 — подрядных организаций»,— заявил генеральный директор компании Данил Анучин.

СУЭНКО стала одним из активов, переданных в собственность государства по решению суда в рамках иска Генпрокуратуры к Алексею Боброву и Артему Бикову. Решением Ленинского райсуда Екатеринбурга была национализирована группа компаний: «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», «Деловой дом на Архиерейской» и другие.

АО «СУЭНКО» — межрегиональная энергетическая компания, созданная в 2002 году. Компания имеет действующие филиалы в Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске, и во всех 24 районах Зауралья. Компания предоставляет услуги по транспортировке электричества и тепла, водоснабжению и водоотведению.

Полина Бабинцева