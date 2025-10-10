Euractiv: ЕС вряд ли сможет согласовать кредит для Украины за счет активов РФ

Страны Евросоюза могут не достичь соглашения по схеме финансирования Украины на заседании Евросовета в конце октября. Речь идет о кредите для Киева за счет российских замороженных активов в размере €175 млрд. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Предоставление Украине такого кредита поддерживают Франция, Германия и другие страны ЕС. Против выступает Бельгия, так как большая часть российских замороженных активов хранится в депозитарии Euroclear. По словам собеседника издания, схема потребует «большой юридической и технической работы», чтобы устранить опасения Бельгии.

В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами. Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставляют Украине. Правительство Бельгии и Euroclear предупреждали, что использование самих активов может повлечь юридические проблемы.