12 октября исполнилось 99 лет первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Симонян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Никита Симонян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель правления ПАО «Газпром нефть», президент РФС Александр Дюков:

— Уважаемый Никита Павлович! Позвольте поздравить Вас с днем рождения и выразить искреннее восхищение Вашим жизненным и профессиональным путем! Ваше детство и молодость пришлись на очень непростые времена, но Вы сумели воплотить мечту о футболе в реальность. Талант, трудолюбие и лидерские качества позволили Вам стать лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака», внести весомый вклад в успехи сборной СССР. После завершения игровой карьеры Вы добились выдающихся результатов уже как тренер и трижды брали золотые медали чемпионата страны не только со «Спартаком», но и с «Араратом». В дальнейшем и вплоть до настоящего времени Вы продолжаете работать на благо отечественного футбола уже как один из руководителей федерации. Мы гордимся, что в нашем футболе есть такой человек, который является примером для многих поколений игроков, тренеров, руководителей. И я очень рад, что уже на протяжении многих лет вместе с Вами работаю в исполкоме РФС. Ценю возможность общаться с Вами, перенимать Ваш уникальный опыт. От всей души желаю Вам, дорогой Никита Павлович, здоровья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»