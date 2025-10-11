Сделка между Израилем и «Хамасом», отставка премьера Франции и визит Путина в Душанбе

Цифры недели

Владимир Путин: в РФ проживают и работают более 1 млн граждан Таджикистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Росавиация прогнозирует выбытие до 339 самолетов к 2030 году.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: доля безналичных платежей в РФ достигла 87,5%.

«Почта России» получит 17,1 млрд руб. из бюджета.

По итогам сентября РФ экспортировала 17,1 млн т угля, что стало минимальным месячным показателем с апреля.

Затраты на IT в нефтегазовом секторе РФ прибавили за год 155%, до 135 млрд руб., заняв третье место среди всех отраслей.

Производство алкоголя в РФ выросло на 3,1% год к году.

Влияние на инфляцию от роста НДС до 22% Минфин оценил в 1%.

В ночь на 6 октября силы ПВО уничтожили 251 БПЛА над 16 регионами.

Состояние Криштиану Роналду превысило $1 млрд.

Турпоток в России вырос на 5,5% с начала года.

Цены на спортивную и верхнюю одежду могут вырасти на 4–6% вслед за увеличением пошлин.

Рынок каршеринга за восемь месяцев 2025 года вырос на 16% в основном за счет экспансии операторов в новые города.

Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, преодолев уровень $4 тыс. за тройскую унцию.

За сентябрь чистые привлечения в розничные паевые фонды упали в 2,5 раза, до 75,8 млрд руб.

Цитаты недели

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными» (президент РФ Владимир Путин в свой день рождения провел совещание с руководством Минобороны и Генштаба).

«Мы подозреваем, что за большинством полетов беспилотников стоит Россия» (канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил РФ в запуске дронов над Мюнхеном).

«Если вы не можете обсуждать разногласия лично, то вы не сможете найти новые компромиссы» (бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала COVID-19 одной из причин конфликта на Украине).

«Я хочу узнать, что они с ними сделают» (президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине).

По букве закона

Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации оружейного плутония. Соглашение было достигнуто в 2000 году.

От пяти до девяти лет заключения затребовала прокуратура для руководителей телефонного завода «Телта», обвиняемых в хищении 33 млн руб. при исполнении гособоронзаказа.

Тверской суд Москвы арестовал уже имеющего 12-летний срок экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова в рамках дела о хищении 1,3 млрд руб.

Владимир Путин образовал Совет при президенте по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества.

Власти ищут способы сократить аварийность с участием автобусов, перевозящих детей.

Завершено расследование уголовного дела о хищении 60 млрд руб. организованным преступным сообществом, которым руководил бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.

В квартире экс-депутата Госдумы Юрия Напсо, который подозревается в изнасиловании своей 19-летней помощницы, прошли обыски.

ФАС внесла в правительство проект постановления, вводящий эталонное регулирование в электросетевом комплексе.

Министерство юстиции США подготовило документ, юридически обосновывающий нанесение ударов по наркокартелям.

Отставки и назначения

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку. Он занимал пост 27 дней.

Новым мэром Курска избран руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов.

Сделки недели

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки между Израилем и радикальной группировкой «Хамас».

Сбербанк и Т-Банк объявили о партнерстве в сфере искусственного интеллекта на форуме «Финополис»-2025.

Четверть бизнеса «Бумеранг агроинвест», выкупившей производителя и поставщика салатов под брендом «Прованс», получил ЗПИФ «Рэвард Капитал».

Бизнесмен Рубен Варданян, находящийся в заключении в Азербайджане, полностью вышел из российского автобизнеса, продав свою долю в проекте электромобиля «Атом».

Инициативы недели

Глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих трудоспособных граждан платить за ОМС.

Financial Times: ЕС готовится ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира.

Сбербанк готовится внедрить оплату по отпечатку ладони.