Сделка между Израилем и «Хамасом», отставка премьера Франции и визит Путина в Душанбе
Чем запомнилась неделя 6–10 октября: цифры, цитаты и факты
Цифры недели
Владимир Путин: в РФ проживают и работают более 1 млн граждан Таджикистана.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Росавиация прогнозирует выбытие до 339 самолетов к 2030 году.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: доля безналичных платежей в РФ достигла 87,5%.
«Почта России» получит 17,1 млрд руб. из бюджета.
По итогам сентября РФ экспортировала 17,1 млн т угля, что стало минимальным месячным показателем с апреля.
Затраты на IT в нефтегазовом секторе РФ прибавили за год 155%, до 135 млрд руб., заняв третье место среди всех отраслей.
Производство алкоголя в РФ выросло на 3,1% год к году.
Влияние на инфляцию от роста НДС до 22% Минфин оценил в 1%.
В ночь на 6 октября силы ПВО уничтожили 251 БПЛА над 16 регионами.
Состояние Криштиану Роналду превысило $1 млрд.
Турпоток в России вырос на 5,5% с начала года.
Цены на спортивную и верхнюю одежду могут вырасти на 4–6% вслед за увеличением пошлин.
Рынок каршеринга за восемь месяцев 2025 года вырос на 16% в основном за счет экспансии операторов в новые города.
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, преодолев уровень $4 тыс. за тройскую унцию.
За сентябрь чистые привлечения в розничные паевые фонды упали в 2,5 раза, до 75,8 млрд руб.
Цитаты недели
«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными» (президент РФ Владимир Путин в свой день рождения провел совещание с руководством Минобороны и Генштаба).
«Мы подозреваем, что за большинством полетов беспилотников стоит Россия» (канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил РФ в запуске дронов над Мюнхеном).
«Если вы не можете обсуждать разногласия лично, то вы не сможете найти новые компромиссы» (бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала COVID-19 одной из причин конфликта на Украине).
«Я хочу узнать, что они с ними сделают» (президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине).
По букве закона
Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации оружейного плутония. Соглашение было достигнуто в 2000 году.
От пяти до девяти лет заключения затребовала прокуратура для руководителей телефонного завода «Телта», обвиняемых в хищении 33 млн руб. при исполнении гособоронзаказа.
Тверской суд Москвы арестовал уже имеющего 12-летний срок экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова в рамках дела о хищении 1,3 млрд руб.
Владимир Путин образовал Совет при президенте по культуре и учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества.
Власти ищут способы сократить аварийность с участием автобусов, перевозящих детей.
Завершено расследование уголовного дела о хищении 60 млрд руб. организованным преступным сообществом, которым руководил бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.
В квартире экс-депутата Госдумы Юрия Напсо, который подозревается в изнасиловании своей 19-летней помощницы, прошли обыски.
ФАС внесла в правительство проект постановления, вводящий эталонное регулирование в электросетевом комплексе.
Министерство юстиции США подготовило документ, юридически обосновывающий нанесение ударов по наркокартелям.
Отставки и назначения
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку. Он занимал пост 27 дней.
Новым мэром Курска избран руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов.
Сделки недели
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки между Израилем и радикальной группировкой «Хамас».
Сбербанк и Т-Банк объявили о партнерстве в сфере искусственного интеллекта на форуме «Финополис»-2025.
Четверть бизнеса «Бумеранг агроинвест», выкупившей производителя и поставщика салатов под брендом «Прованс», получил ЗПИФ «Рэвард Капитал».
Бизнесмен Рубен Варданян, находящийся в заключении в Азербайджане, полностью вышел из российского автобизнеса, продав свою долю в проекте электромобиля «Атом».
Инициативы недели
Глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих трудоспособных граждан платить за ОМС.
Financial Times: ЕС готовится ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира.
Сбербанк готовится внедрить оплату по отпечатку ладони.