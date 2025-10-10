Минюст признал иноагентом поэтессу Полину Барскову

Минюст внес в перечень иностранных агентов поэта и филолога Полину Барскову, журналиста Дениса Загорье, автора YouTube-канала «Выход Есть!» Василия Садонина, блогера Алексея Шевцова и правозащитника Тимура Тухватуллина. Также иноагентом признан медиа-проект «Острый угол».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Барскова (признана иноагентом)

Согласно сообщению на сайте ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 10 октября, в реестре числятся 1093 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Полина Барскова (иноагент) — выпускница филфака Санкт-Петербургского университета. Аспирантуру закончила в Калифорнийском университете (Беркли), где занималась русской прозой 1930-х годов. В статусе поэтессы участвовала в международных поэтических фестивалях. В 2015 году за книгу «Живые картины» стала лауреатом премии Андрея Белого. Биологическим отцом поэтессы является поэт Евгений Рейн. Сейчас она живет в США, где преподает русскую литературу в Хэмпшир Колледже.

Полина Мотызлевская