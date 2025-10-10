В Свердловской области более 500 млн рублей направили на льготы по оплате ЖКУ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер распределил более 500 млн руб. на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для жителей Среднего Урала, об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Паслера, льготы на оплату ЖКУ являются одними из самых востребованных у уральцев. Средства, выделенные из федерального бюджета, будут направлены на поддержку более 30 категорий граждан, включая инвалидов и участников Великой Отечественной войны, многодетные семьи и работников бюджетной сферы.

Размер компенсации будет зависеть от жилплощади, состава семьи и суммы оплаты за жилье. Для получения средств необходимо подать заявление в администрацию муниципалитета лично, по почте, через МФЦ или портал «Госуслуги».

Полина Бабинцева