В Свердловской области более 500 млн рублей направили на льготы по оплате ЖКУ
Губернатор Свердловской области Денис Паслер распределил более 500 млн руб. на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для жителей Среднего Урала, об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам господина Паслера, льготы на оплату ЖКУ являются одними из самых востребованных у уральцев. Средства, выделенные из федерального бюджета, будут направлены на поддержку более 30 категорий граждан, включая инвалидов и участников Великой Отечественной войны, многодетные семьи и работников бюджетной сферы.
Размер компенсации будет зависеть от жилплощади, состава семьи и суммы оплаты за жилье. Для получения средств необходимо подать заявление в администрацию муниципалитета лично, по почте, через МФЦ или портал «Госуслуги».