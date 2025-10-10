Арестованный экс-проректор ПИМУ обжаловал увольнение из вуза

Нижегородский райсуд рассматривает заявление бывшего первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета Сергея Вожика. Он подал иск к вузу, считая, что его незаконно уволили по «утрате доверия».

Сергей Вожик был арестован в марте 2025 года, его обвинили в мошенничестве при закупке. Сейчас бывший проректор ожидает завершения предварительного расследования в СИЗО, с обвинением он не согласен. Его защита не видит состава преступления в том, что выигравший тендер подрядчик вуза сделал дополнительную работу вне оговоренных контрактом условий, но уложившись в смету.

По словам представителя истца Альберта Подшибихина, иск к ПИМУ обусловлен тем, что Сергея Вожика не признавали виновным в мошенничестве. «Университет уволил Вожика, пойдя на поводу у прокурора, который прислал представление об его увольнении. Мы считаем, что это незаконные действия, так как не было вступившего в законную силу приговора, установившего вину в совершении преступления»,— пояснил юрист.

Иван Сергеев