На Кубани осенний призыв проведут через Единый реестр воинского учета

В Краснодарском крае начался осенний призыв с использованием Единого реестра воинского учета. Новая система позволит военкоматам оперативно обновлять данные о гражданах, а призывным комиссиям — при наличии достаточных сведений предоставлять отдельные виды отсрочек без личной явки. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Призывники будут получать электронные повестки, сведения о которых фиксируются в общедоступном реестре. Уведомления приходят в личный кабинет на «Госуслугах». При этом бумажные повестки сохраняют юридическую силу.

Решение призывной комиссии теперь действует один год. Право на освобождение от призыва получили граждане, воевавшие в добровольческих формированиях не менее полугода, а также служившие в армиях ДНР и ЛНР с 2014 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с врио командующего войсками Южного военного округа Владимиром Кочетковым и военным комиссаром региона Алексеем Чугункиным. По его словам, с начала спецоперации край укрепляет обороноспособность страны и взаимодействует с воинскими частями. Экономика региона переориентирована на задачи фронта.

«Кубань традиционно входит в число регионов с высоким качеством подготовки призывников. Ни один из них не будет направлен в зону СВО — в этом заверил военком края. Важно, чтобы военкомы и командиры частей поддерживали связь с родителями ребят»,— отметил губернатор.

