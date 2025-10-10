На Кубани с начала года более 20 тысяч семей получили маткапитал

Более 20 тыс. кубанских семей оформили сертификаты на материнский капитал с начала 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила и. о. вице-губернатора региона Анна Минькова.

По словам замглавы края, процедура стала проактивной: после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе данные поступают в отделение СФР, а сертификат автоматически появляется в личном кабинете родителей на портале «Госуслуги».

Маткапитал остается одной из самых востребованных мер господдержки семей. Размер выплаты на первого ребенка превышает 690 тыс. руб., на второго предусмотрено дополнительно почти 222 тыс. руб. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты до трех лет, образование, накопительную пенсию родителей или социальную адаптацию детей-инвалидов.

В регионе действует и собственная программа поддержки — кубанский маткапитал для многодетных семей в размере свыше 161 тыс. руб. В 2025 году мерой уже воспользовались почти 4 тыс. родителей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что только 14% родителей в Краснодаре осведомлены о полном перечне направлений использования материнского капитала. При этом 57% опрошенных смогли назвать лишь некоторые возможные варианты, а почти треть (29%) признались в полном незнании вопроса.

Анна Гречко