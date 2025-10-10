Продажи на рынках и ярмарках Кубани в 2025 году выросли на 15,5%

Продажи продукции на рынках и ярмарках Краснодарского края с января по август 2025 года достигли 156,7 млрд руб., что на 15,5% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в департаменте потребительской сферы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Доля рыночно-ярмарочной торговли в общем объеме розничного оборота составила 7,5% против 6,5% годом ранее. В крае функционирует более 1 тыс. объектов, включая ярмарки выходного дня, фермерские дворики и придорожные площадки.

По словам исполняющего обязанности главы департамента Романа Куринного, ярмарки и рынки остаются важным каналом поддержки малого бизнеса и обеспечивают доступ населения к продукции местных производителей.

Анна Гречко