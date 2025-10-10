СКР возбудил дело после обрушения стены в психоневрологическом интернате Кубани

В Константиновском психоневрологическом интернате Курганинского района Краснодарского края произошло частичное обрушение стены, в результате которого 62-летняя постоялица получила повреждения. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент случился в одном из корпусов учреждения, расположенного на улице Красной в станице Константиновской. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Усть-Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Сотрудники краевого следственного управления СКР проводят следственные действия, направленные на сбор доказательств. Изымается техническая документация, имеющая значение для расследования.

Руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего и поставил ход расследования на контроль в аппарате ведомства.

Алина Зорина