Нижегородская мэрия направила 3 млн рублей на помощь приютам для животных

Администрация Нижнего Новгорода в 2025 году направила из городского бюджета более 3 млн руб. на помощь приютам для животных. По данным мэрии, с прошлого года за счет бюджетных средств приютам компенсируют часть расходов на коммунальные услуги, содержание животных, охранную и пожарную сигнализации и дезинфекцию помещений.

С 2026 года городской бюджет также будет компенсировать расходы на ветпомощь пострадавшим бездомным животным, их подготовку к передаче новым хозяевам. Также появится компенсация расходов на аренду муниципальных помещений для содержания и выгула животных.

В городской администрации напомнили, что с 2014 года в Нижнем Новгороде реализуется программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). За время действия этой программы в городе в 15 раз сократилась численность животных, подлежащих к отлову.

Андрей Репин