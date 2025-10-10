Средняя зарплата в сельском хозяйстве Крыма за полгода выросла на 16%

В Крыму среднемесячная заработная зарплата по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» за январь-июнь 2025 года составила 47 958 руб. что на 16,2% выше по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом размер зарплаты в отрасли составляет 79,2% к среднему уровню по экономике республики (60 552 руб.). Такие данные «Ъ-Кубань» привели в министерстве труда и социальной защиты республики со ссылкой на Крымстат.

В растениеводстве и животноводстве Крыма, охоте и предоставлении соответствующих услуг в этих областях зарплата составила 48 040 руб., увеличившись год к году на 16,3 %. В отрасли лесоводства и лесозаготовки средняя зарплата составила 49 296 руб., увеличилась на 21,6 %; в рыболовстве и рыбоводстве среднемесячная зарплата выросла на 1,9%, составив 37 585 руб.

По данным минтруда республики, среднесписочная численность работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве за январь-июнь 2025 года составила 17,1 тыс. человек, что составляет 4,2 % в общей численности сотрудников. Большинство работников трудятся в растениеводстве и животноводстве, заняты охотой и предоставлением соответствующих услуг в этих областях – 16,2 тыс. человек (94,7 %). В лесоводстве и лесозаготовках работает 0,7 тыс. человек (4,1 %), в рыболовстве и рыбоводстве – 0,2 тыс. человек (1,3 %).

При этом дефицит руководителей, специалистов и рабочих на предприятиях АПК Крыма, по данным минтруда, на 1 июля 2025 года составил 1641 человек. Самыми востребованными являются работники инженерных специальностей, агрономы, энергетики и электрики, ветеринарные врачи, а также зоотехники, ветфельдшеры и бухгалтеры.

Андрей Пугачев