В Новороссийске пройдут учения ВМФ с боевыми стрельбами в акватории порта

В акватории морского порта Новороссийск 13 октября пройдут плановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Учения запланированы с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках маневров предусмотрено проведение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На период учений в акватории будут введены ограничения на движение маломерных и прогулочных судов, а также любых других плавсредств, включая спортивные парусные лодки, гидроциклы и сапборды. Будут запрещены подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Екатерина Голубева