Жителю Апшеронского района грозит до 7 лет за организацию незаконной миграции

26-летний житель Апшеронского района предстанет перед судом за организацию незаконного въезда в Россию девяти иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемый подписал ходатайства о выдаче приглашений и составил гарантийные письма, указав в них недостоверную информацию о своих обязательствах предоставить жилье иностранным гражданам. На основании этих документов он получил электронные приглашения на въезд в страну для девяти граждан других государств.

Уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ направлено в суд.

Алина Зорина