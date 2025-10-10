В ЗСК приняли постановления об отзывах на федеральные законы

На 67-й внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края, проведенной в формате заочного голосования, депутаты приняли два постановления — о поддержке и об отклонении ряда федеральных законопроектов. Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, значительная часть рассмотренных инициатив затрагивает вопросы социальной поддержки, включая защиту интересов родителей, воспитывающих детей в неполных семьях.

По его словам, предлагаемые поправки предусматривают ежемесячные выплаты родителям, опекунам или попечителям детей до 17 лет, проживающим с ними на постоянной основе и являющимся гражданами России. «Такой подход позволит адресно поддерживать родителей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и обеспечит поступление помощи тем, кто действительно в ней нуждается», — подчеркнул спикер кубанского парламента.

Юрий Бурлачко также отметил, что ряд инициатив касается развития сельского хозяйства и охраны объектов культурного наследия — сфер, традиционно значимых для Краснодарского края. По его словам, парламентарии рассмотрели 33 законопроекта, из которых 28 получили положительные отзывы. В их числе поправки в Бюджетный, Водный, Налоговый и Семейный кодексы, а также в федеральные законы, регулирующие вопросы социальной поддержки, здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и культурного наследия.

Глава ЗСК отдельно подчеркнул активное участие депутатов из новых регионов страны в федеральном законотворческом процессе, назвав это важным этапом интеграции их правовых систем в общероссийское поле.

Вячеслав Рыжков