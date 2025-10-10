Фонд Детско-юношеской библиотеки Анапы получил около 8 тысяч книг за 3 года

Во Всероссийский день чтения исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева посетила Детско-юношескую библиотеку имени В. И. Лихоносова и обсудила с коллективом изменения, произошедшие после модернизации учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Первая модельная муниципальная библиотека в Анапе была создана в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» и быстро стала популярным общественным пространством. Как рассказала руководитель Централизованной библиотечной системы города Татьяна Назаренко, сегодня в библиотеке зарегистрировано около 15 тыс. читателей, ежегодно выдается порядка 160 тыс. книг, а общий фонд насчитывает 53 тыс. экземпляров. За последние три года он увеличился на 8 тыс. изданий, включая книги в 3D и 4D форматах, а также адаптированные для слабовидящих и незрячих пользователей.

В библиотеке действуют клубы по интересам, образовательные и авторские программы, проводятся встречи с писателями и музыкантами. В день визита здесь прошел марафон «Анапа читает классику», участники которого делились произведениями отечественных авторов. Светлана Балаева отметила важность чтения и поблагодарила сотрудников библиотеки за работу по продвижению литературы.

Татьяна Назаренко, в свою очередь, сообщила, что в этом году в Анапе завершены ремонты кровель двух сельских библиотек, а в ближайшее время начнется капитальный ремонт центральной городской библиотеки.