Суд назначил члену банды экс-милиционеров Анучину девять с половиной лет колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил члена банды экс-милиционеров Владислава Соболя Олега Анучина в колонию строгого режима на 9,5 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Анучин

Фото: Мария Шараева Олег Анучин

Фото: Мария Шараева

По данным следствия, осужденный входил в преступную группу под руководством бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. На ее счету — 11 убийств в период с 1999 года по 2000 год.

Олег Анучин признан виновным по двум преступлениям — по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму, сопряженное с бандитизмом) и ч.3 ст.162 УК РФ (разбой). По версии следствия, он участвовал в заказном убийстве предпринимателя на ул. Автомагистральной в октябре 2000 года и в разбойном нападении на коммерсанта и его знакомую в ноябре того же года. В последнем случае он лично заманил жертв в ловушку, воспользовавшись знакомством.

Вину он не признал.

Ранее суд приговорил Владислава Соболя к 16 годам колонии строгого режима. Члены банды Константин Котик и Владимир Семенюк получили по восемь и девять лет колонии строгого режима. Антона Боровика, который обвинялся в двух убийствах, оправдала коллегия присяжных.

Артем Путилов